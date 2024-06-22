الرئيس الصربي يعلن موعد الحرب العالمية الثالثة.. توترات تزيد احتمالية بدء الصراع

أعلن ألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، أنّ العالم يستعد لحالة التأهب القصوى بشأن بداية الحرب العالمية الثالثة، موضحا أن العالم ليس بعيدًا عن الحرب، فستندلع خلال 4 أشهر تقريبًا، وذلك خلال لقاء له بمجلة “Weltwoche” السويسرية.

ويتمتع الرئيس الصربي بعلاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما يدفعه لمعرفة العديد من الكواليس بشأن التوترات بين موسكو وواشنطن والناتو، بحسب ما نشرته شبكة “سكاي نيوز”.

وأكد الرئيس الصربي أنه يسعى للحفاظ على مخزون بلاده من السلعة الأساسية، مؤكدًا أن الغرب يعتقد أنه يمكنه هزيمة فلاديمير بوتين بسهولة وذلك بإنهاكه في أوكرانيا، لكنه نصح الغرب بأن يكونوا شديدي الحذر عند تقييم رغبات “بوتين” أو خطوته المستقبلية المحتملة.

ماذا تعني الحرب العالمية الثالثة؟

لا يزال مصطلح “الحرب العالمية الثالثة” افتراضيًا يشير إلى صراع عسكري عالمي افتراضي بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وتم استخدام هذا المصطلح منذ عام 1945 على الأقل، حيث تم تطبيقه أحيانًا على نزاعات محدودة أو أصغر مثل الحرب الباردة أو الحرب على الإرهاب.

مع ذلك، هناك العديد من نقاط التوتر العالمية التي تثير قلق البعض من احتمال نشوب صراع واسع النطاق.

تشمل هذه التوترات:

الحرب الروسية الأوكرانية:

يُعدّ هذا الصراع أكبر صراع عسكري في أوروبا منذ عقود، وقد أثار قلقًا كبيرًا بشأن احتمال اتساعه وتورط دول أخرى.

التوترات بين الولايات المتحدة والصين:

تتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن قضايا مختلفة، بما في ذلك التجارة وتايوان وحقوق الإنسان.

البرنامج النووي لكوريا الشمالية:

تواصل كوريا الشمالية تطوير برنامجها النووي واختبار الصواريخ، مما يُشكل تهديدًا للمنطقة والعالم.

التوترات في الشرق الأوسط:

لا تزال منطقة الشرق الأوسط منطقة مضطربة، مع استمرار الصراعات في إيران وسوريا واليمن ولبنان والعدوان الإسرائيلي المستمر على فطاع غزة، واحتمال نشوب صراعات جديدة.

سمات محتملة للحرب العالمية الثالثة:

استخدام الأسلحة النووية:

من الممكن أن يتم استخدام الأسلحة النووية في حرب عالمية ثالثة، مما قد يؤدي إلى دمار واسع النطاق وفقدان الأرواح.

المشاركة العالمية:

من المرجح أن تشمل حرب عالمية ثالثة العديد من الدول من جميع أنحاء العالم، إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

الحرب الإلكترونية:

من المحتمل أن تلعب الحرب الإلكترونية دورًا هامًا في حرب عالمية ثالثة، حيث تسعى الدول إلى تعطيل البنية التحتية للعدو وشبكات الاتصالات.

اللاجئون:

قد تؤدي حرب عالمية ثالثة إلى نزوح جماعي للاجئين، مما يضع ضغوطًا كبيرة على الدول والمجتمعات.

الأزمة الاقتصادية:

من المرجح أن يكون للحرب العالمية ثالثة تأثير مدمر على الاقتصاد العالمي.