مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع خلال أسبوع بشكل جماعي

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعا عامً، خلال الأسبوع الماضي، باستثناء تراجع طفيف لمؤشرات “ستاندرد اند بورز 500″ و”ناسداك” يوم الجمعة، بسبب انخفاض سهم شركة إنفيديا لليوم الثاني على التوالي.

وترأس القطاع التكنولوجي الخسائر بينما سجل قطاع خدمات الاتصالات أعلى مكاسب، وانخفض سهم إنفيديا بنسبة 5.1% ليصل إلى 125.7 دولار في نهاية الأسبوع.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.30%، وصعد مؤشر “ستاندرد اند بورز 500” بنسبة 0.57% ليصل إلى 5464.62 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “ناسداك” المجمع بنسبة 0.12% ليصل إلى 17689.36 نقطة.

وفي جلسة الجمعة، شهد مؤشر “ستاندرد اند بورز 500” تراجعًا بنسبة 0.10%، وانخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.16%، بينما ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.07%.