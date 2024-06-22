حامل مفتاح الكعبة المشرفة.. من هو الشيخ صالح الشيبي؟

غيب الموت قبل ساعات قليلة، الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي، كبير سدنة بيت الله الحرام، وحامل مفتاح الكعبة المشرفة، وسط حالة من الحزن في المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة تحديدًا، فقد تولى على مدار سنوات طويلة مهمة فتح وإغلاق وتنظيف وغسل الكعبة، وكل ما يتعلق بها.

من مواليد مكة

والشيخ الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي، من مواليد مدينة مكة المكرمة، ويحمل شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، وعمل أستاذاً جامعياً لسنوات، وله عدة مؤلفات في مجال العقيدة والتاريخ.

تولى السدانة منذ 10 سنوات

وتسلم الشيخ صالح الشيبي سدانة الكعبة المشرفة التي تعد أشرف مهنة في العالم الإسلامي، منذ نحو عشر سنوات خلفاً لعمه الراحل عبد القادر طه الشيبي، وهو السادن السابع والسبعين للكعبة المشرفة في العهد الإسلامي، ورقم 109 منذ انطلاق مهنة السدانة قبل 16 قرناً على يد قصي بن كلاب، الجد الرابع لرسول الله “عليه الصلاة والسلام”.

المهنة الأقدم والأشرف

وتعد مهنة السدانة الأشهر والأقدم والأشرف في الحرم المكي الشريف، فيما السادن هو الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الكعبة المشرفة “الذي يصل طوله إلى 35 سنتيمترا والمصنوع من الحديد”، والمسؤول عن كلّ ما يتعلق بشؤونها من تغيير كسوتها وغسلها وتعطيرها بالطيب وفتحها وإغلاقها.

مهنة تقتصر على عائلة الشيبي

وتقتصر تلك المهنة الفريدة على عائلة الشيبي منذ فتح مكة المكرمة في بداية العهد الإسلامي، عندما أمر رسول الله “عليه الصلاة والسلام”، بأن تكون السدانة للصحابي شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ونسله من بعده.