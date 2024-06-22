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فريق التحرير

22 يونيو 2024

أمير الباحة يوجّه بسرعة معالجة مخالفات دور الإيواء بالمنطقة

محليات
أمير الباحة يوجّه بسرعة معالجة مخالفات دور الإيواء بالمنطقة

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ببحث كافة التحديات والموضوعات المتعلقة بدور الإيواء المخالفة؛ لمعالجة أوضاعهم وفق الأنظمة والتعليمات وبما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين وزوار المنطقة، وذلك بالتنسيق العاجل مع وزارة السياحة.

وعلى ضوء ذلك باشرت وزارة السياحة تنفيذ توجيه أمير منطقة الباحة؛ حيث قام عدد من وكلاء الوزارة بزيارة المنطقة للوقوف على عمل فريق يمثل الوزارة وعددًا من الجهات ذات العلاقة تحت مظلّة إمارة المنطقة لمعالجة الملاحظات التي سبق أنْ تمّ رصدها على دور الإيواء، وقامت اللجنة المكلفة بلقاء ملّاك منشآت الإيواء المخالفة وتسهيل إجراءات المعالجة وإصدار التراخيص المنظمة للقطاع.

وأكّد الأميرُ حسام بن سعود حرصَه واهتمامه بخدمة زوّار المنطقة وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع الاهتمام في الوقت ذاته بتطبيق جميع التعليمات المنظّمة لهذا القطاع والعناية بدور الإيواء من الفنادق والشقق المخدومة بالمنطقة والحرص على تهيئتها بأفضل وأرقى الخدمات التي تلبّي تطلعات السائح.

وشدّد على دعم مَن يرغب الاستثمار في دور الإيواء بالمنطقة أو المشروعات الاستثمارية الأخرى، حاثًّا جميع الإدارات الحكومية المعنية على ضرورة تسهيل الإجراءات التي يحتاجها المستثمر بما يتوافق مع التنظيمات التي تصدرها وزارة السياحة، موجهًا بمتابعة مدى التزام دور الإيواء بالأنظمة المتعلقة بالسياحة من حيث النظافة والسلامة، وغيرها من الخدمات المقدمة للنزلاء.

وقدم أميرُ الباحة شكرَه لوزير السياحة وفريق الوزارة المكلف؛ على ما قدّموه من أعمال لخدمة قطاع السياحة بالمنطقة.

 

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