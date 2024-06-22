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فريق التحرير

22 يونيو 2024

سهم ترامب ميديا يخسر 50% من قيمته في 3 أسابيع.. نكسات الإدانة التاريخية تتواصل

اقتصاد
سهم ترامب ميديا يخسر 50% من قيمته في 3 أسابيع.. نكسات الإدانة التاريخية تتواصل

تتواصل خسائر سهم شركة ترامب ميديا، حيث تراجع بنسبة 5 % أمس الجمعة، لتبلغ نسبة خسائر الشركة 50 % في غضون ثلاثة أسابيع فقط.

ومنذ إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في محاكمة أموال سرية، تعاني شركة ترامب ميديا ​​آند تكنولوجي غروب -المالكة شركة تروث سوشيال- من خسائر فادحة.

وفقدت نحو نصف قيمتها السوقية منذ 30 مايو أيار 2024 عقب الإدانة التاريخية لـ”دونالد ترامب”.

وسجلت شركة ترامب ميديا إيرادات بلغت 770 ألف دولار فقط في الربع الأول من 2024، وهو الربع الثاني على التوالي من الإيرادات التي تقل عن مليون دولار.

وبلغ إجمالي صافي الخسارة 327.6 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2024.

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