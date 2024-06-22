في 3 مناطق.. ضربات أمنية ضد مهربي ومروجي المخدرات

تواصل الأجهزة الأمنية ضرباتها ضد مروجي ومهربي المخدرات، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وحماية المجتمع منها.

ونجحت الأجهزة الأمنية، في إحباط العديد من عمليات تهريب وترويج المخدرات خلال الساعات الماضية، ويأتي دور حرس الحدود في مقدمة هذه الجهود، حيث يمثل خط الدفاع الأول ضد تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية والجوية.

جازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

المدينة المنورة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية و4 مواطنين بمنطقة المدينة المنورة لترويجهم 110 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الجوف

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.