التشكيل الرسمي لمباراة جورجيا والتشيك في اليورو

أعلن ويلي سانيول مدرب جورجيا وإيفان هاسيك مدرب تشيك، تشكيلتي فريقيهما استعدادا لمباراتهما التي ستقام عصر اليوم السبت، على ملعب فولكسبارك، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا يورو 2024 ، المقامة في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

جاء تشكيل منتخب جورجيا كالتالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: لاشا دفالي- جورام كاشيا- سابا كفير كفيليا

خط الوسط: جيورجي تزيتايشفيلي- أنزور ميكفابيشفيلي- جيورجي كوشوراشفيلي- أوتار كاكابادزي

خط الهجوم: كفارا كفاراتسخيليا- زوريكو دافيتاشفيلي- جيورج ميكوتادزي

بينما جاء تشكيل منتخب التشيك كالتالي:

حراسة المرمى: جايندريش ستانيك

خط الدفاع: لاديسلاف كرييتشي- روبن هراناك- توماس هوليس

خط الوسط: ديفيد جوراسيك- توماس سوتشي- لوكاس بروفود- فلاديمير كوفال

خط الهجوم: آدم هلوزيك- باتريك شيك- فاكلاف سيرني