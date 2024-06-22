خطوة تفصل الشباب عن تجديد التعاقد مع بيريرا

اقتربت إدارة نادي الشباب ، من وضع الرتوش الأخيرة على تجديد عقد البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني للفريق، بعدما انتهى عقده بختام منافسات الموسم الماضي.

ووفقا لصحيفة “الرياضية” ، فإن توصل مسؤولو نادي الشباب إلى اتفاقٍ مبدئي مع البرتغالي فيتور بيريرا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، على تجديد عقده، الذي انتهى بختام منافسات الموسم الماضي، لمدة عام واحد.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن اتفق الطرفين بشكل مبدئي على العقد الجديد، وتوقفت المفاوضات بينهم في اليومين الماضيين، خلال إجازة عيد الأضحى، وينتظر أن تستكمل بالاتفاق النهائي، والإعلان الرسمي في الأيام المقبلة.