تيك توك تسحب أداة ذكاء اصطناعي “خطيرة”

أطلقت تيك توك مؤخرًا ميزة جديدة تسمى “الصور الرمزية الرقمية” كجزء من مجموعة Symphony لحلول الإعلانات للشركات.

تسمح هذه الميزة للشركات بإنشاء إعلانات باستخدام نماذج تشبه الممثلين المدفوعين، مع إمكانية الدبلجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجعل هذه النماذج تقول أي شيء تريده (ضمن إرشادات تيك توك).

كيف تعمل؟

يمكن للعلامات التجارية استخدام الصور الرمزية لتمثيل أنفسهم أو متحدثين باسمهم، أو حتى إنشاء شخصيات جديدة. يمكن بعد ذلك استخدام هذه الصور الرمزية لإنشاء مقاطع فيديو إعلانية تبدو وكأنها مصنوعة من قبل أشخاص حقيقيين، مع إمكانية ترجمتها إلى لغات متعددة.

ما هي الفوائد؟

تدعي تيك توك أن الصور الرمزية الرقمية تقدم للعلامات التجارية العديد من الفوائد، بما في ذلك:

إضافة لمسة إنسانية إلى محتوى العلامة التجارية: يمكن أن تجعل الصور الرمزية الإعلانات أكثر جاذبية وتفاعلية، خاصةً مع إمكانية استخدام ممثلين من خلفيات وجنسيات ولغات مختلفة.

خفض تكاليف الإنتاج: يمكن أن تكون الصور الرمزية بديلاً أكثر تكلفةً للإعلانات التي تتطلب ممثلين حقيقيين.

زيادة سرعة الإنتاج: يمكن إنشاء مقاطع الفيديو باستخدام الصور الرمزية بسرعة وسهولة أكبر، مما يسمح للعلامات التجارية بالتفاعل بسرعة أكبر مع الاتجاهات والفعاليات الحالية.

ما هي المخاوف؟

أثارت أداة الصور الرمزية الرقمية بعض المخاوف، بما في ذلك: