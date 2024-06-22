موهبة غانا على أبواب دوري روشن

كشفت جنيفر مندليويتش، مديرة أعمال، محمد قدوس نجم وست هام، عن تلقي اللاعب الدولي الغاني عرضا ضخما من أحد أندية القمة في دوري روشن للمحترفين.

ولم تفصح جنيفر عن هوية النادي السعودي الذي قدم العرض، لكنها أشارت إلى أن العرض “مغر للغاية”، وأن النقاشات جارية حاليا بين جميع الأطراف المعنية.

وقالت جنيفر: “نعم تلقينا عرضا مغريا من أحد أندية القمة في الدوري السعودي، من أجل انضمام قدوس إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لكننا لا نزال نفكر في الأمر جيدا قبل اتخاذ القرار النهائي”.

وأوضحت: “النادي السعودي قدم عرضا ماليا ضخما يصعب رفضه، ويخضع حاليا لدراسة مستقبل اللاعب مع ناديه الحالي في الدوري الإنجليزي، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الانتقال إلى الشرق الأوسط”.