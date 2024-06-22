لابورت يكشف حقيقة عودته إلى الدوري الإسباني

كشف إيمريك لابورت مدافع فريق النصر عن حقيقة عودته إلى الدوري الإسباني في الموسم المقبل.

وفي مؤتمر صحفي بألمانيا اليوم السبت على هامش كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، التي يشارك فيها مع المنتخب الإسباني، سئل لابورت عن إمكانية عودته لليجا في الموسم المقبل.

لكن المدافع رد بقوله “وقعت عقدا لمدة 3 سنوات (مع النصر)، لدي التزامات مع النادي، ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك في الوقت الحالي”.

ويستعد لابورت مع منتخب إسبانيا لمواجهة ألبانيا بعد غد الإثنين ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من “يورو 2024”.

وضمن المنتخب الإسباني تأهله إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه على كرواتيا 3-0، وإيطاليا 1-0، علما بأن مدافع النصر غاب عن المباراة الأولى لعدم الجاهزية.