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22 يونيو 2024

غزة.. الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق في قصف مكتب الصليب الأحمر

دوليات
غزة.. الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق في قصف مكتب الصليب الأحمر

دعا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إلى إجراء تحقيق في قصف دام بقذائف من العيار الثقيل، ألحق أضرارا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.

وأشار بوريل عبر إكس، إلى إدانة الاتحاد الأوروبي القصف الذي ألحق أضرارا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات،مشدداً على ثمة حاجة الى تحقيق مستقل وينبغي محاسبة المسؤولين عنه.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت، ليل الجمعة السبت على منصة إكس، سقوط مقذوفات من العيار الثقيل، مما أدى إلى مقتل 22 شخصا وإصابة 45 آخرين بجروح، وألحق أضرارا بمكتبها الذي يوجد في محيطه مئات المدنيين النازحين.

وأضافت أن “الضربة ألحقت أضرارا مادية بمكتبنا المحاط بمئات المدنيين النازحين الذين يعيشون في الخيام، بمن فيهم العديد من زملائنا الفلسطينيين وأسرهم”، مُحذرة من أن “إطلاق النار بشكل شديد الخطورة بمحاذاة المنشآت الإنسانية المعلومة المواقع من أطراف النزاع، والتي تحمل شارة الصليب الأحمر بوضوح جلي يعرض حياة المدنيين وطواقم الصليب الأحمر للخطر”.

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أن “هذا الحادث الأمني الخطير يأتي تباعا لعدة حوادث أخرى وقعت خلال الأيام الأخيرة؛ ففي وقت سابق أصابت عدة رصاصات مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، مُستنكرة بـ”أشد العبارات هذه الحوادث التي تعرض حياة العاملين في المجال الإنساني والمدنيين للخطر”.

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