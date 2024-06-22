تعادل مثير بين جورجيا والتشيك في يورو 2024

تعادل منتخب جورجيا مع التشيك بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب فولكسبارك، بالجولة الثانية للمجموعة السادسة من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا يورو 2024، المقامة فى ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل

وشهد الشوط الأول من اللقاء إلغاء هدف لمنتخب التشيك، سجله اللاعب آدم هلوزيك في الدقيقة 23 من عمر المباراة، بعد العودة لتقنية الفيديو “var”، بداعي وجود تسلل.

وسجل جيورج ميكوتادزي، هدف منتخب جورجيا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة عن طريق ركلة جزاء، بعد العودة لتقنية الفيديو “var”، بعد لمس مدافع التشيك الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وفى الشوط الثانى، نجح باتريك شيك فى تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 59 من زمن المباراة.