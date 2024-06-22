رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام تركيا في اليورو

أعلن روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال ، التشكيل الرسمي لبرازيل أوروبا في مواجهة منتخب تركيا، والتي تجمعهما فى السابعة مساء اليوم، السبت،على ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند الألمانية، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024 ، المقامة حاليا فى ألمانيا وتستمر حتى 17 يوليو المقبل

وجاء قائد البرتغال كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي، بينما جاء نجم ريال مدريد ومنتخب تركيا أردا جولر على مقاعد بدلاء منتخب بلاده

ويضم تشكيل البرتغال كل من:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

الدفاع: مينديز، دياز، بيبي، كانسيلو

الوسط: فيتينيا، بالينيا، برونو فيرنانديز

الهجوم: لياو، كرستيانو رونالدو، وبيرناردو سيلفا