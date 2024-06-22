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22 يونيو 2024

بعدما رفعت قدرة توليد الطاقة الكهروضوئية.. الصين تسعى لإنشاء نحو 12 مليون منشأة شحن بحلول 2025

اقتصاد
بعدما رفعت قدرة توليد الطاقة الكهروضوئية.. الصين تسعى لإنشاء نحو 12 مليون منشأة شحن بحلول 2025

قال رئيس الهيئة الوطنية للطاقة في الصين، جانغ جيانهوا، إنه بين عام 2013 وعام 2023، ارتفع إجمالي إنتاج الطاقة الأولية في الصين بنسبة بلغت 35 بالمئة، وفقاً لتصريحات نقلها التلفزيون المركزي الصيني “سي سي تي في”.

وأوضح جيانهوا، أن القدرة المركبة لتوليد طاقة الرياح في الصين زادت بما يقرب من خمسة أضعاف، فيما زادت القدرة المركبة لتوليد الطاقة الكهروضوئية بأكثر من 30 ضعفاً، مُشيراً إلى أن بلاده تواصل تحسين هيكل استهلاك الطاقة وتعزيز التنمية الخضراء منخفضة الكربون إلى مستويات جديدة.

وقال إن الصين حققت تقدماً كبيراً في أمن الطاقة ومستويات الإمداد المستقر منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012، مشيراً إلى أن البلاد استمرت في تحسين هيكل استهلاك الطاقة خلال هذه الفترة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للطاقة في الصين، إلى أن الصين أنشأت أكبر نظام للبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في العالم، موضحاً أنه خلال عشر سنوات، انخفضت نسبة استهلاك الفحم بـ12.1 نقطة مئوية، بينما ارتفعت نسبة استهلاك مصادر الطاقة غير الأحفورية مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية والطاقة النووية بـ7.7 نقطة مئوية، ونتيجة لذلك تحسن “المحتوى الأخضر” للتنمية الاقتصادية بشكل كبير.

وأضاف أن الصين تعد حالياً من الدول المتقدمة عالمياً في مجال تحديث تكنولوجيا الطاقة، وستعمل مستقبلاً على تنسيق أمن الطاقة والتحول منخفض الكربون، وتقليل استهلاك الطاقة الأحفورية، وتعزيز التحول والارتقاء باستخدام الطاقة، مُشيراً إلى أنه بحلول 2025، سيتم إنشاء نحو 12 مليون منشأة شحن في جميع أنحاء الصين، وسيتم بذل الجهود لرفع مستوى كهربة الطاقة النهائية إلى نحو 30% بحلول 2025، ومواصلة توسيع نطاق استهلاك الكهرباء الخضراء وزيادة نسبة استهلاك الطاقة غير الأحفورية بنقطة مئوية واحدة كل عام”.

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