مجلس الوزراء يوافق على الإطار الزمني العام للتقويم الدراسي لـ5 أعوام قادمة

وافق مجلس الوزراء على الإطار الزمني العام للتقويم الدراسي في التعليم العام والجامعي، والتدريب التقني والمهني، وذلك للخمسة أعوام القادمة، بما يتضمنه من قواعد منظمة لذلك، وفترات زمنية تحدّد بداية العام الدراسي ونهايته.
وجاء الإطار الزمني العام للتقويم الدراسي للأعوام الـ5 القادمة على النحو التالي:
– عام 2024 – 2025:
يبدأ 18 أغسطس 2024
ينتهي 26 يونيو 2025
– عام 2025-2026:
يبدأ 24 أغسطس 2025
ينتهي 25 يونيو 2026
– عام 2026-2027:
يبدأ 23 أغسطس 2026
ينتهي 24 يونيو 2027
-عام 2027-2028:
يبدأ 22 أغسطس 2027
ينتهي 22 يونيو 2028
-عام 2028-2029:
يبدأ 20 أغسطس 2028
ينتهي 28 يونيو 2029