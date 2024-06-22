مجلس الوزراء يوافق على الإطار الزمني العام للتقويم الدراسي لـ5 أعوام قادمة

وافق مجلس الوزراء على الإطار الزمني العام للتقويم الدراسي في التعليم العام والجامعي، والتدريب التقني والمهني، وذلك للخمسة أعوام القادمة، بما يتضمنه من قواعد منظمة لذلك، وفترات زمنية تحدّد بداية العام الدراسي ونهايته.

وجاء الإطار الزمني العام للتقويم الدراسي للأعوام الـ5 القادمة على النحو التالي:

– عام 2024 – 2025:

يبدأ 18 أغسطس 2024

ينتهي 26 يونيو 2025

– عام 2025-2026:

يبدأ 24 أغسطس 2025

ينتهي 25 يونيو 2026

– عام 2026-2027:

يبدأ 23 أغسطس 2026

ينتهي 24 يونيو 2027

-عام 2027-2028:

يبدأ 22 أغسطس 2027

ينتهي 22 يونيو 2028

-عام 2028-2029:

يبدأ 20 أغسطس 2028

ينتهي 28 يونيو 2029