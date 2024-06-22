تفاصيل صفقة انتقال نجم ريال مدريد إلى القادسية

اقترب نادي القادسية من الإعلان عن انضمام لاعب ريال مدريد إلى صفوف الفريق، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان نادي القادسية حجز مقعده في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما فاز بلقب دوري الدرجة الأولى دوري يلو للموسم المنتهي.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية فأن ناتشو فرنانديز انضم لصفوف نادي القادسية، لمدة عامين، وذلك فور الانتهاء من الفحص الطبي قبل أيام

وأشارت ماركا الإسبانية إلى أن ناتشو سوف يحصل على يقرب من 10 ملايين يورو، مع القادسية معافى من الضرائب.

وفي سياق متصل كان نادي القادسية قد أعلن بشكل رسمي عن التعاقد مع الكولومبي جوليان كينونيس لاعب فريق كلوب أمريكا المكسيكي.

جدير بالذكر أن نادي القادسية حصد لقب دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” برصيد 73 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه نادي العروبة.