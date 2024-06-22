“فولكس فاجن” تُطلق مساعدًا صوتيًا يعتمد على “شات جي بي تي”.. تجربة قيادة ذكية

أعلنت شركة “فولكس فاجن” الألمانية عن خطوة هائلة نحو مستقبل القيادة الذكية من خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة ChatGPT في نظام المعلومات والترفيه من الجيل الجديد لسياراتها.

أدمجت الشركة الألمانية ChatGPT في الواجهة الخلفية للمساعد الصوتي IDA، مما يتيح للسائقين التفاعل باستخدام محادثات باللغة الطبيعية، مما يوفر تجربة قيادة أكثر سهولة وذكاءً.

يتوفر ChatGPT الآن عبر تشكيلة سيارات فولكس فاجن الكهربائية، بما في ذلك ID.3 وID.4 وID.5 وID.6، بالإضافة إلى طرازات جولف وتيغوان وباسات الجديدة.

وقال كاي جرونيتز، عضو مجلس إدارة فولكس فاجن لشؤون التطوير: “نحن ملتزمون في فولكس فاجن بتوفير التكنولوجيا المتقدمة للجميع، من خلال دمج ChatGPT في سياراتنا، نُتيح للسائقين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي التي كانت مخصصة في السابق لعشاق التكنولوجيا فقط”.

وأضاف جرونيتز: “تُعدّ هذه خطوة مهمة نحو مستقبل القيادة، حيث ستصبح سياراتنا أكثر ذكاءً وتفاعلية، مما يوفر تجربة قيادة أكثر راحة وأمانًا”.

وتتمثل الفوائد الرئيسية لدمج ChatGPT في سيارات فولكس فاجن:

سهولة الوصول إلى المعلومات: يمكن للسائقين الآن طرح الأسئلة حول أي شيء، بدءًا من مناطق الجذب السياحي المحلية إلى نتائج المباريات الرياضية، والحصول على إجابات دقيقة ومحدثة.

التحكم الصوتي: يمكن للسائقين التحكم في أنظمة المعلومات والترفيه والملاحة والمناخ باستخدام أوامر صوتية بسيطة.

المساعدة في المهام: يمكن للسائقين طلب المساعدة في المهام مثل إجراء مكالمات هاتفية أو إرسال رسائل نصية أو تشغيل الموسيقى.

التفاعل الطبيعي: يمكن للسائقين التفاعل مع سياراتهم باستخدام لغة طبيعية، مما يجعل القيادة أكثر راحة ومتعة.

وتضمن “فولكس فاجن” خصوصية البيانات من خلال إخفاء هوية الاستعلامات المرسلة إلى ChatGPT وحذفها فورًا.

كما تدعم هذه التقنية حاليًا خمس لغات، وهي الإنجليزية والإسبانية والتشيكية والألمانية.

وتعتبر فولكس فاجن أول شركة مصنعة للسيارات على نطاق واسع تقدم ChatGPT في سياراتها.

وتُظهر هذه الخطوة التزام الشركة بالابتكار وتقديم تجربة قيادة استثنائية لعملائها.

وتُعدّ إضافة ChatGPT إلى سيارات فولكس فاجن علامة فارقة في تاريخ صناعة السيارات، حيث تُمهد الطريق لمستقبل من القيادة الذكية والمتصلة.