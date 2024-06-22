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فريق التحرير

22 يونيو 2024

3 فصول.. “التعليم” تعلن التقويم الدراسي للعام الجديد

محليات
3 فصول.. “التعليم” تعلن التقويم الدراسي للعام الجديد

أَعلنت وزارة التعليم عن التقويمَ الدراسي للعام 1446-1447 هـ (2025-2024) للتعليم العام، حيث يستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام للعام الدراسي القادم.

وسيتم تحديد النظام الأنسب “فصلين أو ثلاثة فصول دراسية” للأعوام الأربعة المتبقية نهاية العام الدراسي؛ وذلك حال الانتهاء من الدراسة المخصصة لذلك، مع الحفاظ على الإطار الزمني المعتمد بما يتضمنه من أيام دراسية لا تقل عن 180يوماً.

ويتضمن العام الدراسي القادم تخصيص 8 أسابيع للإجازة الصيفية، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 2024/ 8/ 18، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 2024/ 11/ 17م، ويبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 2025/ 3 /2، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2025/ 6 /26.

وتتيح القواعد المنظمة للتقويم الدراسي الصلاحية للجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأجنبية والأهلية والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات وضع تقويمها الدراسي وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم ؛ مع المحافظة على الإطار الزمني المعتمد للأعوام الدراسية الخمسة وبما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية.

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