دواء للسكري يُظهر نتائج واعدة في علاج انقطاع التنفس أثناء النوم

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

22 يونيو 2024

دواء للسكري يُظهر نتائج واعدة في علاج انقطاع التنفس أثناء النوم

منوعات
دواء للسكري يُظهر نتائج واعدة في علاج انقطاع التنفس أثناء النوم

توصلت دراسة أمريكية إلى أن دواءً يُستخدم لعلاج مرض السكري أظهر نتائج واعدة لتحسين النوم والصحة العامة للمرضى الذين يعانون من السمنة وانقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم.

وأظهرت الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، ونُشرت نتائجها في دورية “نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن”، إمكانية استخدام دواء “تيرزيباتايد” بوصفه أول علاج دوائي فعال لانقطاع التنفس أثناء النوم.

وتُستخدم حاليًا تقنية الضغط الموجب المستمر في مجرى التنفس “CPAP” لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، حيث يتم توصيل ضغط هوائي مستمر عبر أنبوب متصل بقناع أو قطعة مخصصة للأنف للمساعدة على التنفس خلال النوم.

وفي مايو 2022، حصل “تيرزيباتايد” على اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” لعلاج داء السكري من النوع الثاني، ويساعد على خفض مستويات السكر في الدم، كما يقلل من الشهية ويزيد الشعور بالامتلاء، مما قد يساعد على إنقاص الوزن.

وخلال الدراسة، جرّب الفريق فاعلية “تيرزيباتايد” لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، وهو اضطراب يتسبب في توقف التنفس بشكل متكرر خلال النوم بسبب انسداد جزئي أو كامل في مجرى الهواء العلوي، نتيجة عوامل خطرة مثل السمنة والتقدم في السن، وتضخم اللوزتين أو اللسان.

ويؤدي هذا الانسداد إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، مما يؤدي إلى استيقاظ الشخص بشكل متكرر خلال الليل لاستعادة التنفس الطبيعي، وتشمل أبرز أعراضه الشخير بصوت عالٍ والاستيقاظ المتكرر، والشعور بالاختناق أو اللهاث في أثناء النوم، والصداع الصباحي والنعاس المفرط في أثناء النهار، بالإضافة إلى صعوبة التركيز.

وشارك في الدراسة 469 شخصًا يعانون من السمنة وانقطاع التنفس أثناء النوم، وجرى تقييم تأثير “تيرزيباتايد” على مدى 52 أسبوعًا.

ووجد الباحثون أنه قلل بشكل كبير من عدد توقفات التنفس أثناء النوم مقارنةً بالدواء الوهمي، كما حسّن من عوامل الخطر المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقلل من الوزن.

وقال الباحث الرئيسي للدراسة في جامعة كاليفورنيا الدكتور أتول مالهوترا: “تُمثّل هذه الدراسة علامة بارزة في علاج انقطاع النفس أثناء النوم، إذ تقدّم خيارًا علاجياً جديدًا وواعدًا يعالج المضاعفات التنفسية”.

وأضاف أن هذا العلاج الدوائي يوفر بديلاً أكثر سهولة للأشخاص الذين لا يستطيعون استخدام العلاج الحالي بجهاز الضغط الموجب المستمر في مجرى التنفس.

وأوضح أن الدراسة تفتح الباب أمام حقبة جديدة لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، مع إمكانية تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع هذا الاضطراب العالمي.

تابعنا: