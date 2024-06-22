دواء للسكري يُظهر نتائج واعدة في علاج انقطاع التنفس أثناء النوم

توصلت دراسة أمريكية إلى أن دواءً يُستخدم لعلاج مرض السكري أظهر نتائج واعدة لتحسين النوم والصحة العامة للمرضى الذين يعانون من السمنة وانقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم.

وأظهرت الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، ونُشرت نتائجها في دورية “نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن”، إمكانية استخدام دواء “تيرزيباتايد” بوصفه أول علاج دوائي فعال لانقطاع التنفس أثناء النوم.

وتُستخدم حاليًا تقنية الضغط الموجب المستمر في مجرى التنفس “CPAP” لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، حيث يتم توصيل ضغط هوائي مستمر عبر أنبوب متصل بقناع أو قطعة مخصصة للأنف للمساعدة على التنفس خلال النوم.

وفي مايو 2022، حصل “تيرزيباتايد” على اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” لعلاج داء السكري من النوع الثاني، ويساعد على خفض مستويات السكر في الدم، كما يقلل من الشهية ويزيد الشعور بالامتلاء، مما قد يساعد على إنقاص الوزن.

وخلال الدراسة، جرّب الفريق فاعلية “تيرزيباتايد” لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، وهو اضطراب يتسبب في توقف التنفس بشكل متكرر خلال النوم بسبب انسداد جزئي أو كامل في مجرى الهواء العلوي، نتيجة عوامل خطرة مثل السمنة والتقدم في السن، وتضخم اللوزتين أو اللسان.

ويؤدي هذا الانسداد إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، مما يؤدي إلى استيقاظ الشخص بشكل متكرر خلال الليل لاستعادة التنفس الطبيعي، وتشمل أبرز أعراضه الشخير بصوت عالٍ والاستيقاظ المتكرر، والشعور بالاختناق أو اللهاث في أثناء النوم، والصداع الصباحي والنعاس المفرط في أثناء النهار، بالإضافة إلى صعوبة التركيز.

وشارك في الدراسة 469 شخصًا يعانون من السمنة وانقطاع التنفس أثناء النوم، وجرى تقييم تأثير “تيرزيباتايد” على مدى 52 أسبوعًا.

ووجد الباحثون أنه قلل بشكل كبير من عدد توقفات التنفس أثناء النوم مقارنةً بالدواء الوهمي، كما حسّن من عوامل الخطر المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقلل من الوزن.

وقال الباحث الرئيسي للدراسة في جامعة كاليفورنيا الدكتور أتول مالهوترا: “تُمثّل هذه الدراسة علامة بارزة في علاج انقطاع النفس أثناء النوم، إذ تقدّم خيارًا علاجياً جديدًا وواعدًا يعالج المضاعفات التنفسية”.

وأضاف أن هذا العلاج الدوائي يوفر بديلاً أكثر سهولة للأشخاص الذين لا يستطيعون استخدام العلاج الحالي بجهاز الضغط الموجب المستمر في مجرى التنفس.

وأوضح أن الدراسة تفتح الباب أمام حقبة جديدة لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، مع إمكانية تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع هذا الاضطراب العالمي.