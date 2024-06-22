البرتغال يفوز على تركيا ويتأهل للدور الـ 16 من يورو 2024

نجح منتخب البرتغال في تحقيق الفوز على نظيره تركيا، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

واستضاف ملعب سانت جيمس بارك، أحداث مباراة البرتغال وتركيا في الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.

وسجل برناردو سيلفا الهدف الأول لمنتخب البرتغال في الدقيقة 21، ووأحرز ساميت أكيدين لاعب منتخب تركيا الهدف الثاني للبرتغال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28.

أضاف برونو فرنانديز لاعب البرتغال الهدف الثالث لمنتخبه في شباك تركيا في الدقيقة 55.

ويتواجد منتخبي البرتغال وتركيا في المجموعة السادسة ببطولة يورو 2024، رفقة كلا من التشيك وجورجيا.

ورفع منتخب البرتغال رصيده إلى النقطة السادسة متواجدًا في صدارة المجموعة السادسة، فيما يأتي تركيا في الوصافة برصيد 3 نقاط.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال حجز مقعده في الدور الـ 16 من بطولة يورو 2024، رفقة كلا من ألمانيا وإسبانيا.