رجل مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن رجل مباراة البرتغال وتركيا التي أقيمت ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ونجح منتخب البرتغال في تحقيق الفوز على نظيره تركيا، بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.

وحصل برناردو سيلفا لاعب البرتغال على جائزة رجل مباراة منتخبه أمام تركيا.

وسجل برناردو سيلفا الهدف الأول لمنتخب البرتغال في الدقيقة 21، قبل أن يحرز ساميت أكيدين لاعب منتخب تركيا الهدف الثاني للبرتغال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28.

أضاف برونو فرنانديز لاعب البرتغال الهدف الثالث لمنتخبه في شباك تركيا في الدقيقة 55

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال حجز مقعده في الدور الـ 16 من بطولة يورو 2024، رفقة كلا من ألمانيا وإسبانيا.