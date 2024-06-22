التشكيل الرسمي لمباراة رومانيا وبلجيكا في يورو 2024

أعلن دومينيكو تيديسكو المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أمام نظيره رومانيا في المباراة التي ستقام ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ويستضيف ملعب راين أنرجي، أحداث مباراة بلجيكا ورمانيا في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة يورو 2024.

ويتواجد منتخبي بلجيكا ورومانيا في المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أوروبا 2024، رفقة كلا من سلوفاكيا وأوكرانيا.

تشكيل منتخب بلجيكا أمام رومانيا:

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: تيموتي كاستاني، فاوت فايس، يان فيرتونخن، أرثر ثياتي.

خط الوسط: أمادو أونانا، جيريمي دوكو، يوري تيليمانس، كيفن دي بروين، دودي لوكيباكيو.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

فيما جاء تشكيل رومانيا كالتالي:

حراسة المرمى: نيتا كونستانتين.

خط الدفاع: رادو دراجوشين، أندري راتيو، أندري بوركا، نيكوسور بانكو.

خط الوسط: رازفان مارين، ماريوس مارين، دينيس مان، فالنتين ميهايلا، نيكولاي ستانشيو.

خط الهجوم: دينيس دراجوس.