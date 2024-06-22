رونالدو يسجل رقمًا قياسيًا جديد في يورو 2024

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

22 يونيو 2024

رونالدو يسجل رقمًا قياسيًا جديد في يورو 2024

رياضة
رونالدو يسجل رقمًا قياسيًا جديد في يورو 2024

حقق كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال والنصر، رقمًا قياسيًا جديد في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ونجح منتخب البرتغال في تحقيق الفوز على نظيره تركيا، بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.

ووفقًا للموقع الرسمي ليويفا كريستيانو رونالدو عزز رقمه القياسي في المشاركة في الأهداف في تاريخ اليورو (14 هدفًا و8 تمريرات حاسمة)، بعد مشاركته في مباراة تركيا.

وصنع رونالدو هدف البرتغال الثالث الذي نجح في تسجيله برونو فرنانديز، في الدقيقة 55.

ويعتبر رونالدو هو اللاعب الوحيد في تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا، الذي شارك في 6 نسخ.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال حجز مقعده في الدور الـ 16 من بطولة يورو 2024، رفقة كلا من ألمانيا وإسبانيا.

https://x.com/EURO2024/status/1804582904049062196

تابعنا: