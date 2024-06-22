رونالدو يسجل رقمًا قياسيًا جديد في يورو 2024

حقق كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال والنصر، رقمًا قياسيًا جديد في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ونجح منتخب البرتغال في تحقيق الفوز على نظيره تركيا، بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.

ووفقًا للموقع الرسمي ليويفا كريستيانو رونالدو عزز رقمه القياسي في المشاركة في الأهداف في تاريخ اليورو (14 هدفًا و8 تمريرات حاسمة)، بعد مشاركته في مباراة تركيا.

وصنع رونالدو هدف البرتغال الثالث الذي نجح في تسجيله برونو فرنانديز، في الدقيقة 55.

ويعتبر رونالدو هو اللاعب الوحيد في تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا، الذي شارك في 6 نسخ.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال حجز مقعده في الدور الـ 16 من بطولة يورو 2024، رفقة كلا من ألمانيا وإسبانيا.

https://x.com/EURO2024/status/1804582904049062196