7 أعراض تكشف الإصابة بشلل العصب السابع الطرفي

الدكتور محمد عادل بسيوني – أخصائي أول جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأورام الرأس والعنق

يتسبب شلل الوجه النصفي، المعروف أيضاً بـ”التهاب العصب السابع”، في ضعف مفاجئ بعضلات الوجه، مما يجعل نصف الوجه يبدو مرتخياً، ويحدث هذا نتيجة خلل في عمل العصب الوجهي (العصب السابع)، وهو المسؤول عن التحكم في عضلات الوجه.

ويرتبط هذا النوع من الشلل (شلل العصب السابع الطرفي) عادةً بوجود التهابات فيروسية؛ مثل الهربس الفموي أو التناسلي، جدري الماء، فيروس الحصبة الألمانية، فيروس النكاف.

تظهر أعراض شلل العصب السابع الطرفي بسرعة، وتبدأ بشكل خفيف، قبل أن تتطور إلى شلل كامل في جانب واحد من الوجه في غضون ساعات إلى أيام، وقد تستمر الأعراض من 6 إلى 8 أشهر، وتختلف حدتها من شخص لآخر.

وتشمل الأعراض:

– ارتخاء عضلات الوجه وصعوبة في إظهار التعابير؛ مثل إغلاق العين أو الابتسام.

– عدم القدرة على التحكم في اللعاب.

– ألم حول الفك أو خلف الأذن في الجانب المصاب.

– زيادة الحساسية للصوت في الجانب المصاب.

– الصداع.

– ضعف حاسة التذوّق.

– تغير في كمية الدموع.

التشخيص

لا يوجد فحص محدد لتشخيص شلل العصب السابع.

يعتمد الطبيب على الفحص السريري، وفي حال عدم وضوح السبب، قد يُوصى بإجراء اختبارات إضافية، مثل:

– التخطيط الكهربائي: (EMG) لتحديد وجود تلف في العصب وحدته.

– التصوير بالأشعة: لاستبعاد الأسباب المحتملة الأخرى؛ مثل الأورام أو الكسور في الجمجمة.