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22 يونيو 2024

خبير في الشأن الإسرائيلي لـ”الوئام”: نتنياهو يتلاعب بأمريكا واليمين المتطرف

دوليات
خبير في الشأن الإسرائيلي لـ”الوئام”: نتنياهو يتلاعب بأمريكا واليمين المتطرف

تتواصل حالة الانقسام داخل إسرائيل بعد حل مجلس الحرب، ويتواصل الضغط على بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تحقيق مكاسب من الحرب على غزة، وإرضاء الشارع الإسرائيلي المشتعل، بسبب المظاهرات التي تُطالب بعودة الأسرى.

وعن التطورات وتعقد المشهد، يرى الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية والباحث في الشأن الإسرائيلي، أنه “بعد حل مجلس الحرب، أصاب نتنياهو 3 عصافير بحجر واحد، فقد أوصل بيني جانتس وجادي أيزنكوت إلى الخروج من كابينت الحرب، وعدم التجاوب مع أي من مطالبهما، بعد أن استفاد من دخولهما الحكومة المصغرة لإخراجه من مأزقه بعد 7 أكتوبر أمام العالم والولايات المتحدة، ونجح بإشراكهما بتحمل الإخفاقات، وألا يبقى المتهم الوحيد”.

ويقول سهيل دياب، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن نتنياهو ضرب عصفوراً آخر بإبعاد وزير المالية سموتريتش، ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير، من أي تشاور أمني حساس، مدركاً أهمية ذلك أمام عزلة إسرائيل الدولية والعلاقة المتوترة مع الحليف الوحيد الأمريكي.

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نجح في تقزيم دور وزير الدفاع يوآف جالانت، في المجلس الاستشاري الأمني الجديد، بمشاركة الوزيرين رون ديرمر وآرييه درعي، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي، وثلاثتهم موالون كلياً لإرادة نتنياهو بكل المواضيع الخلافية، خاصة بسير الحرب على غزة وصفقة تبادل الأسرى.

وينوّه دياب بأن نتنياهو أمام هذا الوضع يواجه سيناريوهين؛ السيناريو الأول المضي في الانفراد بقرار الحرب وعدم الانصياع لابتزازات درعي وسموتريتش وبن جفير غير المنتهية، وبذلك يلهب الشارع الإسرائيلي، ويتعمق المأزق مع الجيش والأجهزة الأمنية، ويزيد الخلاف مع الولايات المتحدة، وترتفع إمكانية مواجهة إقليمية خاصة مع حزب الله، والسيناريو الآخر حل من خارج الصندوق، ويتكون من خطة ثلاثية المراحل والأبعاد، أولها تنفيذ صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، وثانيها يسترجع شعبيته في المجتمع الإسرائيلي، وثالثها يحل الحكومة، ويعلن انتخابات بعد 3 أشهر ويترأس حكومة انتقالية، وبذلك لا يستطيع أحد أن يقف أمام قراراته خلال الفترة الانتقالية.

الخبير في الشأن الإسرائيلي يختتم حديثه قائلاً: “السيناريو الآخر يتجاوب مع طموح نتنياهو الآن، الذي يحاول استرجاع شعبيته وموقعه الشخصي والسياسي، وأن يظهر بطلاً قومياً في المجتمع الإسرائيلي، وألا يشاركه بهذا الإنجاز أي شخص آخر، لا جانتس ولا جالانت، ولا أطراف الحكومة، وسيجد الكثيرين محلياً ودولياً وأمريكياً يساعدونه لاسترجاع هذه الشعبية”.

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