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فريق التحرير

22 يونيو 2024

سياسي سوداني لـ”الوئام”: الجيش ملتزم بالعودة إلى “منبر جدة” لإنهاء الحرب

دوليات
سياسي سوداني لـ”الوئام”: الجيش ملتزم بالعودة إلى “منبر جدة” لإنهاء الحرب

تطورات كبيرة تحدث في معركة مدينة الفاشر بعد إعلان الجيش السوداني مقتل علي يعقوب جبريل، قائد قطاع وسط دارفور بقوات الدعم السريع، خلال معركة في الفاشر التابعة لولاية شمال دارفور، وكان جبريل خاضعاً لعقوبات أمريكية، ولم تصدر قوات الدعم السريع تعليقاً حتى الآن.

وعن معركة الفاشر وفرص الحل، يقول فتحي مادبو، رئيس القطاع السياسي بحزب الأمة السوداني، إن تصعيد المعارك جاء نتيجة عدم التزام قوات الدعم السريع بتعهداتها والتزاماتها التي وقّعت عليها في اتفاق جدة، بإخلاء الأعيان المدنية وسحب كل المظاهر العسكرية من الطرقات العامة، والسماح بمرور الإغاثة للمتأثرين دون عوائق، بدلاً من ذلك، سعت قوات الدعم السريع بتوسيع نطاق سيطرتها باحتلال مدن جديدة، وصاحب ذلك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قتل وسلب ونهب واغتصاب للنساء، ويقع على القوات المسلحة السودانية واجب حماية المدنيين وحفظ الأمن العام، فكان الرد على هذه الانتهاكات أمراً طبيعياً.

ويؤكد فتحي مادبو، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن المعارك حول الفاشر لها هدف محدد من جانب الدعم السريع، وهو احتلال المدينة والمساومة بإعلان حكومة في إقليم دارفور، على نهج ما حدث في ليبيا، ولجأت قوات الدعم السريع لتلك الخطة بعدما فشل مخططها في الاستيلاء على السلطة بالقوة في العاصمة الخرطوم، وتحسين موقفها التفاوضي، والعودة للعب دور في المشهد السياسي السوداني، لكن فات عليهم أن ما ارتكبوه من انتهاكات جسيمة ومجازر يستحيل معها قبول أهل السودان بهم، وما حدث في قرية ود النورة والجنينة من جرائم إبادة جماعية، خير دليل، فهؤلاء مكانهم ساحات العدالة والمحاكم الجنائية داخلياً والمحكمة الجنائية الدولية خارجياً.

ويذكر السياسي السوداني أن القوات المسلحة السودانية ملتزمة بالعودة لمنبر جدة، شريطة تنفيذ الدعم السريع لالتزاماتها الموقعة عليها، موضحاً أن الحسم العسكري بدأ، وتلقت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة، وذلك بعد انتظام أهل السودان في الدفاع عن أعراضهم وأموالهم وأرضهم بإعلان المقاومة الشعبية.

رئيس القطاع السياسي بحزب الأمة يُشدد على أن كل النزاعات التي تحدث تنتهي بالجلوس على طاولة التفاوض والحوار بين الفرقاء، والسودان وأهل السودان ليسا استثناء، فمنبر جدة خاص بالمسار العسكري والإنساني، وبالنسبة إلى المسار السياسي، فهناك مبادرات عديدة تعمل جميعها على توحيد رؤية أهل السودان، خلف رؤية تمكّن من التوافق الوطني، وتنتج معالجة متفق عليها لإدارة وتأسيس الفترة الانتقالية.

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