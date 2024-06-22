خبير في الشأن الأمريكي لـ”الوئام”: واشنطن تسعى لإنهاك روسيا في حرب طويلة الأمد

تتواصل المواجهات السياسية والاقتصادية بين روسيا والغرب، وفي أحدث تصعيد للصراع، اتفق زعماء مجموعة السبع على تخصيص قرض بقيمة 50 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في معركتها ضد روسيا، وسيتم استخدام الفوائد المكتسبة من الأرباح من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة كضمان.

ونُوقشت تفاصيل الصفقة من قبل زعماء مجموعة السبع في قمتهم في إيطاليا، ومن الممكن أن تصل الأموال إلى كييف قبل نهاية العام، وفقاً لمسؤولين أمريكيين وفرنسيين.

وعن تصاعد التوتر بين موسكو وعواصم الغرب الأوروبي وأمريكا، يؤكد عمرو جوهر، الخبير في الشأن الأمريكي، أنه من مصلحة الولايات المتحدة تشتيت روسيا في حرب طويلة الأمد، وتستهدف إضعاف القدرات الروسية، حتى تستعيد الولايات المتحدة سيطرتها على كوكب الأرض، إذ إنه من المعروف أن أمريكا تصنف نفسها “شرطي العالم”.

ويقول عمرو جوهر، في حديث خاص لـ”الوئام”: “ليس هناك شك أن الضربات الروسية الأخيرة تسببت في إضعاف المقاومة الأوكرانية على الأرض، قبل أن تصل أسلحة أمريكية جديدة إلى أوكرانيا لإنقاذ الموقف، وهو ما يبرر أن روسيا قتلت ما يقارب ألفاً عسكري أوكراني خلال الأسبوع الماضي”.

ويضيف الخبير في الشأن الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال أسلحة نوعية من شأنها تقليل حدة الهجمات الروسية، ومنها أنظمة الدفاع الحديثة “باتريوت”، وكذلك الطائرات المقاتلة بما في ذلك “إف-16″، وسينقسم الدعم الأمريكي إلى دعم أرضي بصواريخ ثابتة، ودعم جوي بصواريخ لها القدرة على تدمير أهداف متحركة، وكذلك دعم بحري لرفع قدرات البحرية الأوكرانية، وكذلك الدعم السيبراني.

وبشأن المخصصات المالية لكييف، يوضح جوهر أنه بنهاية هذا العام ستكون أوكرانيا قد حصلت على ما مجمله 50 مليار دولار، منحاً وقروضاً، مقدمة من أمريكا والاتحاد الأوروبي، والهدف الأساسي منها تعزيز قدرات أوكرانيا العسكرية وشراء أسلحة، وإن كان الهدف المعلن إصلاح النظام المالي ومحاربة الفساد ودعم الاقتصاد الأوكراني.

ويشير جوهر إلى أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي الحالي بايدن، يخشون من خسارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو المعروف برؤية مغايرة تماماً ورفضه للحرب، وقد يعقد صفقة مباشرة مع روسيا لإنهاء الحرب، وهو الأمر الذي جعل الديمقراطيين يهرولون لتقديم أكبر قدر من الدعم لأوكرانيا قبل تسليم السلطة بداية العام المقبل.