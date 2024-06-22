قياس تأثير الإعلام الترفيهي

منصور اليبهوني الظاهري – مخرج ومنتج إماراتي

لا شك أن مقاييس المشاهدات تشكل ركيزة أساسية في صناعة الإعلام الترفيهي حول العالم. تعد شركة “نيلسن” واحدة من أبرز الجهات الفنية المتخصصة في هذا المجال، حيث تقدم تقارير دقيقة حول عدد المشاهدات للأعمال التلفزيونية، مما يساعد المنتجين والمعلنين على قياس مدى نجاح برامجهم ومسلسلاتهم.

يعد نظام نيلسن بمثابة العمود الفقري لصناعة الترفيه في الولايات المتحدة وأوروبا، فهو يستخدم تكنولوجيا متقدمة وتحليل بيانات دقيق لتقديم معلومات مفصلة حول عادات المشاهدة لدى الجماهير. تعتمد نيلسن على عينة مختارة بعناية من الأسر لمتابعة عادات المشاهدة وتحليلها، ثم تقوم بتوسيع هذه البيانات لتمثل الجمهور بشكل أوسع وأكثر دقة.

وتشمل هذه التقارير معلومات مثل أعلى البرامج مشاهدة، الفئات العمرية المختلفة للجماهير، وحتى تفاصيل دقيقة حول اللحظات الأكثر جذبًا للمشاهدين. تساعد هذه المعلومات المنتجين والمعلنين في اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بتحسين المحتوى الإبداعي وتوجيه الإعلانات بشكل أكثر فعالية.

ولكن يبقى التساؤل، هل يُعمَل بمثل هذه التقارير الدقيقة في الشرق الأوسط أم أن النظام يختلف تمامًا؟

في الشرق الأوسط، توجد بعض المحاولات لتبني أنظمة مشابهة لتلك التي تقدمها نيلسن، ولكن التحديات متعددة ومعقدة. على الرغم من الجهود المبذولة من بعض الشركات المحلية والدولية لجمع وتحليل بيانات المشاهدات، فإن هناك عدة عوامل تعوق تقديم تقارير دقيقة وموثوقة.

أولاً، قد تكون عادات المشاهدة المختلفة والمتنوعة بين الدول والثقافات المختلفة في المنطقة تحديًا كبيرًا. ثانياً، تعد الاختلافات الكبيرة في البنية التحتية التكنولوجية والمتاحة للجهات الفنية المتخصصة تحديًا آخر.

تتميز منطقة الشرق الأوسط بظاهرة البث عبر الأقمار الصناعية بشكل أكبر من الأنظمة الأرضية، مما يجعل تتبع المشاهدات أصعب وأكثر تعقيدًا. كما أن الاعتماد الكبير على خدمات البث عبر الإنترنت مثل “نيتفليكس” و”شاهد” يضيف طبقة إضافية من التعقيد في جمع وتحليل بيانات المشاهدة.

عليه، تظهر تساؤلات جدية حول مدى دقة وموثوقية التقارير الحالية في الشرق الأوسط. هل يمكن للجهات الفنية المتخصصة في المنطقة التغلب على هذه التحديات وتقديم تقارير دقيقة كما هو معمول به في الغرب؟ وهل يمكن للمنتجين والمعلنين الاعتماد على هذه التقارير في اتخاذ قراراتهم التجارية والإبداعية؟.

في هذا السياق، يبقى من الضروري أن تتضافر جهود الجهات الفنية المختصة وصناع المحتوى لتحسين البنية التحتية والتقنيات المستخدمة في جمع وتحليل بيانات المشاهدات في المنطقة. كما أن الشفافية في نشر هذه البيانات ومشاركة أفضل الممارسات العالمية يمكن أن يعزز من دقة وموثوقية هذه التقارير.

وفي الختام، يُعَدُّ السؤال حول مدى دقة ومصداقية التقارير الفنية في الشرق الأوسط موضوعًا يستجدي الكثير من النقاش والتحليل، داعيًا إلى مزيد من البحث والابتكار لتعزيز صناعة الترفيه في المنطقة.