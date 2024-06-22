بلجيكا يفوز على رومانيا بثنائية في يورو 2024

فاز منتخب بلجيكا على نظيره رومانيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت ببطولة كأس أمم أوروبا 2024.

واستضاف ملعب راين أنرجي، أحداث مباراة بلجيكا ورمانيا في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة يورو 2024.

وسجل يوري تليمانيس لاعب منتخب بلجيكا الهدف الأول في الدقيقة الأولى من بداية المباراة، وأضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ويتواجد منتخبي بلجيكا ورومانيا في المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أوروبا 2024، رفقة كلا من سلوفاكيا وأوكرانيا.

وحصد منتخب بلجيكا ثلاث نقاط في رصيده، ويتصدر رومانيا الترتيب بنفس الرصيد، فيما يأتي سلوفاكيا ثالثًا بنفس الرصيد، ويتذيل أوكرانيا الترتيب وأيضًا يملك نفس عدد النقاط.