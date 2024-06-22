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23 يونيو 2024

دي بروين رجل مباراة بلجيكا ورومانيا في يورو 2024

رياضة
دي بروين رجل مباراة بلجيكا ورومانيا في يورو 2024

حصل كيفين دي بروين لاعب منتخب بلجيكا على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبه أمام رومانيا في المباراة التي أقيمت ببطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وفاز منتخب بلجيكا على نظيره رومانيا بهدفين دون رد، في المباراة التي استضافها ملعب راين أنرجي، في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة يورو 2024.

وسجل يوري تليمانيس لاعب منتخب بلجيكا الهدف الأول في الدقيقة الأولى من بداية المباراة، وأضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة يورو 2024، عبر منصة “أكس” بأن كيفين دي بروين رجل مباراة رومانيا وبلجيكا.

ويتواجد منتخبي بلجيكا ورومانيا في المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أوروبا 2024، رفقة كلا من سلوفاكيا وأوكرانيا.

وحصد منتخب بلجيكا ثلاث نقاط في رصيده، ويتصدر رومانيا الترتيب بنفس الرصيد، فيما يأتي سلوفاكيا ثالثًا بنفس الرصيد، ويتذيل أوكرانيا الترتيب وأيضًا يملك نفس عدد النقاط.

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