القادسية يكشف تفاصيل معسكر الفريق استعدادًا لدوري روشن

كشفت نادي القادسية، عن تفاصيل معسكر الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الكروي الجديد في دوري روشن.

وكان نادي القادسية حجز مقعده في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما فاز بلقب دوري الدرجة الأولى دوري يلو للموسم المنتهي.

ونشر القادسية عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” بأن معسكر الفريق سيقام في هولندا وبالتحديد في مدينة فينلو.

وأوضح النادي بأنه سيكون عودة الفريق يوم 5 يوليو، و بداية التدريبات ستكون يوم 7 يوليو المقبل، على أن يغادر الفريق إلى هولندا يوم 14 لذات الشهر.

وأشار بأن عودة الفريق ستكون يوم 2 أغسطس المقبل، وسيخوض الفريق خلال المعسكر أربعة مباريات ودية.

وفي سياق آخر كان نادي القادسية قد أعلن بشكل رسمي عن التعاقد مع الكولومبي جوليان كينونيس لاعب فريق كلوب أمريكا المكسيكي.

جدير بالذكر أن نادي القادسية حصد لقب دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” برصيد 73 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه نادي العروبة.