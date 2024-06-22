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فريق التحرير

23 يونيو 2024

السادن نزار الشيبي: مفتاح الكعبة لا يزال في منزل الشيخ صالح حتى اختيار كبير للسدنة

محليات
السادن نزار الشيبي: مفتاح الكعبة لا يزال في منزل الشيخ صالح حتى اختيار كبير للسدنة

بعد وفاة الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي، كبير السدنة وحامل مفتاح الكعبة المشرفة، أمس الجمعة، عن عمر يناهز 79 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا عريقًا في خدمة الحرم المكي الشريف، يُطرح السؤال حول آلية اختيار من سيحمل لقب كبير السدنة وكيفية الإعلان عنه.

وقال السادن نزار الشيبي، أحد أفراد أسرة آل شيبة، في مداخلة مع قناة “الإخبارية” إن لقب كبير السدنة يُمنح عادةً للأكبر سنًا في العائلة”، مضيفاً أنه لم يتمّ الإعلان عن اسم من سيخلف الشيخ صالح حتى الآن، وسيتم ذلك من قبل الديوان الملكي.

وأوضح أن مفتاح الكعبة المشرفة لا يزال في منزل الشيخ صالح الشيبي حتى يتم اختيار كبير للسدنة وفق بروتوكولات معينة.

وتسلم الشيبي سدانة الكعبة التي تعد أشرف مهنة في العالم الإسلامي، منذ نحو عشر سنوات خلفاً لعمه الراحل عبد القادر طه الشيبي.

وكان يتمتع بمكانة مرموقة في العالم الإسلامي، نظرًا لمكانته كسادن للكعبة المشرفة، وخبرته الواسعة في مجال الدراسات الإسلامية.

وقد نال الشيخ صالح الشيبي درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، وعمل أستاذًا جامعيًا، وله العديد من المؤلفات في مجال العقيدة والتاريخ.

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