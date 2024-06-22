آخر تطورات صفقة انتقال حارس يوفنتوس إلى النصر

كشفت تقارير صحفية عن أخر تطورات عرض نادي النصر لضم فويتشيك تشيسني حارس يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا للصحفي نيكولو شيرا فأن نادي تشيسني ليس ضمن خيارات المدرب الجديد ليوفنتوس تياجو موتا.

وأوضح بأن المفاوضات متقدمة بين ناديي يوفنتوس والنصر، من أجل الوصول لاتفاق بين الطرفين.

وأشار إلى أن نادي النصر قدم عرض بعقد يمتد حتى عام 2026، مقابل 20 مليون دولار سنويًا.

وأنهى النصر موسمه في بطولة الدوري السعودي وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الهلال والذي يعتلي الصدارة وحصد لقب البطولة للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

جدير بالذكر أن النصر قد خسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام غريمه التقليدي الهلال بركلات الترجيح 5/4، ليحصد الزعيم لقبه 11 في تاريخه.