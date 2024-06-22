طاقم تحكيم مباراة ألمانيا وسويسرا في يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة ألمانيا وسويسرا في بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ويستضيف ملعب دوتش بانك بارك، أحداث مباراة ألمانيا وسويسرا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

ويقع منتخبي ألمانيا وسويسرا في المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا، رفقة كلا من منتخبات المجر وإسكتلندا.

ويتصدر منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويليه سويسرا برصيد 4 نقاط، فيما يأتي إسكتلندا في المركز الثالث بنقطة وحيدة، ويتذيل المجر الترتيب بدون نقاط.

طاقم تحكيم مباراة ألمانيا وسويسرا:

ويُدير مباراة ألمانيا وسويسرا الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، ويعاونه مواطنيه سيرو كاربوني، أليساندرو جيلاتيني.

والإيطالي ماركو جويدا حكمًا رابعًا، ماسيمليانو إيراتي حكم لتقنية الفيديو.