موعد الإعلان الرسمي عن انضمام ناتشو إلى القادسية

كشفت تقارير صحفية، عن موعد الإعلان عن انضمام ناتشو فرنانديز لاعب ريال مدريد إلى نادي القادسية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية بأن ناتشو قد اجتاز بالفعل الفحص الطبي مع نادي القادسية، ووقع اللاعب على عقد لمدة عامين.

وأشارت آس بأن ناتشو سيحصل مع القادسية على 10 ملايين إسترليني جنيه للموسم الواحد، ويوم الإثنين سيكون موعد الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وفي سياق متصل كان نادي القادسية قد أعلن بشكل رسمي عن التعاقد مع الكولومبي جوليان كينونيس لاعب فريق كلوب أمريكا المكسيكي.

وكان نادي القادسية حجز مقعده في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما فاز بلقب دوري الدرجة الأولى دوري يلو للموسم المنتهي.

جدير بالذكر أن نادي القادسية حصد لقب دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” برصيد 73 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه نادي العروبة.