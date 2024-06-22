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23 يونيو 2024

تقارير تكشف عدد القوائم المرشحة لإنتخابات الأهلي

رياضة
تقارير تكشف عدد القوائم المرشحة لإنتخابات الأهلي

كشفت تقارير صحفية عن عدد القوائم التي ستتقدم لانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية.

وأكدت صحيفة الرياضية بأن هناك ثلاث قوائم ستترشح ثلاث قوائم فقط، والتي ترشحت في الفترة الأولى.

والقوائم الثلاثة هم قائمة خالد العيسى، وأحمد جنة، وأحمد الحصيني، الذي استبعدت قائمته بسبب عدم توفر شرط امتلاك خبرة المناصب.

وأوضحت بأن أحمد الحصيني سيعقد اجتماع مع أعضاء قائمته والتي سيضيف عليها اسمًا أو اسمين وذلك لدراسة الملف قانونيًا بشكل كامل قبل رفعه إلى الوزارة يوم الإثنين.

وستقام انتخابات النادي الأهلي، غدًا الأحد وتستمر فعالياتها حتى يوم الثلاثاء، التي تأجلت بسبب الطعون التي استبعدت المرشحين المتنافسين على كرسي الرئاسة.

جدير بالذكر أن الأهلي أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهو يتواجد في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 65 نقطة.

 

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