ناسا ترجئ مجدداً عودة مركبة “ستارلاينر” المصنّعة من شركة “بوينغ”

أعلنت وكالة ناسا الأمريكية بأنها سترجئ مجدداً عودة مركبة “ستارلاينر” المصنّعة من شركة “بوينغ” إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية، بعدما كان ذلك مقرراً في 26 يونيو، موضحة أن هذا التأجيل الجديد سيتيح المزيد من الوقت لفحص أعطال الوقود الدافع وتسربات الهيليوم التي تسببت في التأخير الأول، وفقاً لفرانس برس.

وقد مُددت مهمة “ستارلاينر” المأهولة الأولى إلى محطة الفضاء الدولية، والتي كان من المقرر في البداية أن تستمر نحو ثمانية أيام، إلى تاريخ غير محدد بعد، حيث يطيل ذلك إقامة رائدي الفضاء اللذين نقلتهما “ستارلاينر” على محطة الفضاء الدولية بسبب مشاكل في الوقود وتسربات الهيليوم.

وانطلقت المركبة من فلوريدا في 5 يونيو، بعد تأخير سنوات وتأجيل المهمة مرات عدة قبل فترة وجيزة من الإطلاق.