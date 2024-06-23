بذل رجال الأمن في حج هذا العام 2024، جهود كبير وأدوار بطولية لتسهيل موسم حج 2024، بعد أن تحملوا شرف مسؤولية عظيمة تجاه ضيوف الرحمن، حيث تتعدد مهامهم والأدوار المناطة بهم لتحقيق الأمن والآمان لحجاج بيت الله الحرام.

ويبدأ دور رجال الأمن منذ أن تطأ أقداد الحُجاج أرض المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم، ورغم تعدد المهام إلا أنها لم تطغ على تغليب الجانب الإنساني، حيث تتجلى الرحمة في صور متعددة في كل مكان بالمشاعر المقدسة.

“الوئام” تستعرض في الفيديوجراف التالي جهود رجال الأمن ويقظتهم وإنسانيتهم في إخراج موسم الحج على أفضل ما يكون

فيديو | رجال الأمن في حج 2024 يقظة وإنسانية

https://x.com/alweeamnews/status/1804639249008062494