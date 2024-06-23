روسيا تستهدف كييف.. وأوكرانيا ترد بعشرات المسيرات

قال مسؤولان روسيان اليوم الأحد إن أوكرانيا أطلقت عشرات الطائرات المسيرة أثناء الليل واستهدفت عددا من المناطق الروسية، لكن لم ترد أنباء عن أضرار، وذلك بعدما قال رئيس بلدية كييف والمنطقة الإدارية الأوسع نطاقا على تطبيق تيليجرام إن روسيا شنت هجوما جويا على كييف والمنطقة المحيطة بها، فيما أبلغ شهود من رويترز بسماع عدة انفجارات في كييف ومحيطها بدت كما لو كانت منظومات دفاع جوي تتصدى لأسلحة جوية.

وقال ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك على تطبيق تيليجرام إن ما لا يقل عن 23 طائرة مسيرة دمرت فوق المنطقة الواقعة في غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وذكر فاسيلي أنوخين حاكم منطقة سمولينسك الواقعة في غرب روسيا أيضا أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرات مسيرة فوق المنطقة، ولم يتضح عدد الطائرات المسيرة التي جرى تدميرها.

وأوضح المسؤولان إنه وفقا للمعلومات الأولية لم يسقط قتلى أو مصابون في المنطقة كما لم يتم الإبلاغ عن أضرار في المنطقتين.