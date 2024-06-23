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فريق التحرير

23 يونيو 2024

بدء الاشتراك بإصدار يونيو لمنتج “صح”

اقتصاد
بدء الاشتراك بإصدار يونيو لمنتج “صح”

فتح المركز الوطني لإدارة الدين، اعتبارًا من اليوم الأحد باب الاشتراك في إصدار شهر يونيو لمنتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد.

وأشار المركز الوطني لإدارة الدين، إلى أن الصكوك عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة ​المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين.

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وبحسب المركز، فقد تم تحديد نسبة العائد عند 5.55%، على أن يتم التخصيص في 9 يوليو المقبل، وستكون فترة الاسترداد من يوم 14 يونيو القادم حتى 17 نفس الشهر، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 21 يوليو.

وتم تخصيص منتج صح للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).​

ويوفر المنتج الادخاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية “صح” عوائد مجزية، وسيطرح عبر القنوات الرقمية لعدد من المؤسسات المالية، وهي: شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية.

 

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