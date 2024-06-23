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فريق التحرير

23 يونيو 2024

“صدق” تتقدم بطلب تخفيض رأسمالها بقيمة 265 مليون ريال

اقتصاد
“صدق” تتقدم بطلب تخفيض رأسمالها بقيمة 265 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية “صدق” اليوم الأحد، عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية.

أوضحت الشركة في بيان عبر “تداول السعودية” اليوم الأحد أن ذلك جاء بناء على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

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وأشارت “صدق” إلى أنها تسعى لتخفيض رأسمالها بقيمة 265 مليون ريال، موضحة أن تخفيض رأس المال يخضع للموافقات النظامية ذات العلاقة، بما يشمل موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.

 

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