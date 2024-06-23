انقطاع الكهرباء يعطل مطار مانشستر البريطاني.. وتوقعات بتأجيل وإلغاء رحلات

أعلنت الشركة المشغلة لمطار مانشستر البريطاني، أنه من المتوقع تأجيل أو إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية من مطار مانشستر بسبب انقطاع كبير في التيار الكهربائي، حسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وقالت الشركة في بيان صادر اليوم الأحد، إن المشكلة التي حدثت في الساعات الأولى من الصباح تسببت في “اضطراب واسع النطاق”، مما أثر على الرحلات الجوية في المبنيين 1 و 2.

من جانبه، أشار الموقع الإلكتروني للمطار إلى أنه تم إلغاء 6 رحلات مغادرة قادمة و4 رحلات وصول على الأقل حتى الآن، ونصح مطار مانشستر “المسافرين المقرر سفرهم من المبنى رقم 3 بالقدوم إلى المطار كالمعتاد ما لم تنصح شركات الطيران الخاصة بهم بخلاف ذلك، ولكن قد يتأثرون بالتأخير”.

ويأتي هذا الاضطراب في بداية موسم العطلات الصيفية المزدحم في ثالث أكثر المطارات ازدحاما بالمملكة المتحدة.

وأشارت شبكة “سكاي نيوز”، إلى أن مشكلة إمدادات الطاقة في المنطقة المحلية وانقطاع الكهرباء أثرت على المطار وعدد من المباني الأخرى، مُضيفة أن الكهرباء عادت ولكن التأثير سيؤثر على الخدمات على مدار اليوم مع عودة المطار إلى العمل، ومن المقرر أن تقوم شركات الطيران بتنظيم رحلة لاحقة لأولئك الذين تم إلغاء رحلاتهم.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من المطار، تأثر عدد من الركاب والمسافرين بهذه المشكلة، إذ ظهروا متكدسين في المطار بعد تأجيل وإلغاء رحلاتهم.