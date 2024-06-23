تُحاكي مواجهة “العدو”.. تايوان ترد على الصين بمناورات أقرب إلى قتال فعلي

قررت تايوان إجراء مناورات حربية، أقرب ما تكون إلى القتال الفعلي، تستهدف فيها محاكاة مواجهة “العدو”، بحسب ما ذكره مسؤول كبير في تايوان، حيث نقلت “رويترز”، عن المسؤول قوله، إننا نستهدف محاكاة قتال حقيقي بالنظر إلى “تهديد العدو” المتزايد على نحو سريع من الصين.

وتجري بكين، التي تعتبر تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي جزءا من أراضيها، مناورات منتظمة حول الجزيرة، منذ أربع سنوات، للضغط على تايبيه لقبول مطالبة بكين بالسيادة، على الرغم من اعتراضات تايوان القوية.

وتبدأ تايوان مناورات “هان كوانج” التي تستمر خمسة أيام في 22 يوليو، فيما أشار المسؤول الكبير بوزارة الدفاع التايوانية، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته حتى يتمكن من التحدث بحرية أكبر، إن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في كيفية إجراء التدريبات.

وأضاف “في السنوات القليلة الماضية، تغير تهديد العدو بسرعة، يجب أيضا مراجعة خطتنا القتالية الدفاعية بشكل مستمر على أساس متجدد، أصبحت الحاجة الملحة للتدريب القتالي الشامل أكثر أهمية”.

وذكر أن العناصر التي كانت في الغالب مخصصة للاستعراض، مثل المناورات التدريبية، ألغيت، بينما ستكون هناك تدريبات ليلية هذا العام، وعلى غير العادة، سيتم تضمين العاصمة تايبيه أيضا.

وكانت الصين قد أجرت مناورات حربية بها لمدة يومين حول الجزيرة، بعد وقت قصير من تولي الرئيس التايواني لاي تشينغ ته منصبه الشهر الماضي، قائلة إنها “عقاب” على خطاب تنصيبه، الذي نددت به بكين ووصفته بأنه مليء بالمحتوى الانفصالي.