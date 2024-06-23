“هيئة السوق” توافق على طرح 20% من أسهم “جنى الطبية” في “نمو”

أعلنت هيئة السوق المالية اليوم الأحد عن صدور قرار مجلس الهيئة في 12 يونيو الجاري، المتضمن الموافقة على طلب شركة جنى الطبية تسجيل أسهمها وطرح 642.5 ألف سهما تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية “نمو”.

وأوضحت الهيئة، أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق وقواعدها، وستنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

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وأكدت أن على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، مشيرة إلى أنه في حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وشددت على ألا ينظر إلى موافقتها على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرارها الموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

هذا وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.