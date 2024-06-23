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23 يونيو 2024

استشاري أمراض جلدية: “المسابح والساونا والجاكوزي” تنقل الفيروسات المعدية

منوعات
استشاري أمراض جلدية: “المسابح والساونا والجاكوزي” تنقل الفيروسات المعدية

قال الدكتور علي الحضيف استشاري الأمراض الجلدية، إن “المسابح والساونا والجاكوزي” في الأندية الرياضية تعد ناقلات للفيروسات المعدية، مشيراً إلى أن بعضها تكون بسيطة والبعض الآخر يكون خطير، موضحاً أن الأعراض تظهر على هيئة بقع بها قشور تكون قريبة للإحمرار، أو تظهر على شكل حبوب بها صديد، وأحياناً تظهر مع التهابات أو حكة أو ارتفاع خفيف في درجة الحرارة.

وأضاف الدكتور علي الحضيف استشاري الأمراض الجلدية، في مداخلة على قناة الإخبارية، أن انتشار الأمراض في الأندية الرياضية يأتي نتيجة لإهمال البعض لنظافته الشخصية ما يؤدي إلى إصابته بفطريات في الشعر والجلد، مشيرا إلى أنه في العادة لا يقوم المريض بزيارة الطبيب للاطمئنان والعلاج، بل يعاود الذهاب للأندية دون علاج وهو ما يفاقم الحالة وقد يؤدي لنشر العدوة.

وشدد على أن الحماية من الفيروسات المعدية في “المسابح والساونا والجاكوزي” والأندية الرياضية وصالات الألعاب الرياضية، يكون من خلال تعقيم الأماكن أو الأجهزة قبل استخدامها.

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