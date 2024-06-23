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فريق التحرير

23 يونيو 2024

سجون إسرائيل المكتظة تلغي عمليات اعتقال لفلسطينيين

دوليات
سجون إسرائيل المكتظة تلغي عمليات اعتقال لفلسطينيين

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي قرر إلغاء عمليات اعتقال عديدة في مناطق الضفة الغربية، كذلك قرر إطلاق سراح فلسطينيين يصنفون على أنهم “أقل خطورة” في ظل تكدس المعتقلات الإسرائيلية.

ولفتت القناة إلى أن الجيش و”الشاباك” اضطرا لإلغاء 20 عملية اعتقال كان من المخطط لها هذا الأسبوع، بسبب أزمة السجون، ونقلت عن مصادر أمنية لم تكشف عن هويتها، أن مشكلة السجون وأماكن الاحتجاز من شأنها أن تؤدي إلى الاضطرار للتخلي عن مزيد من الاعتقالات بحق مطلوبين.

وتابعت أن تلك الأزمة أدَّت إلى قيام الكيانات الأمنية الإسرائيلية بإعادة تقييم الموقف فيما يخص مدى خطورة المسجونين الفلسطينيين، ومن ثم تضطر مصلحة السجون بناءً على التقييم، لإطلاق سراح المعتقلين من ذوي التصنيف الأمني المنخفض.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه “لم يعد هناك خيارات أخرى أمام مصلحة السجون والأجهزة الأمنية، سوى إطلاق سراح السجناء الأقل خطورة علاوة على من اعتقلوا إداريًا، ومضت فترة احتجازهم”.

ويهدف إطلاق سراح سجناء ومعتقلين فلسطينيين إلى إخلاء أماكن في السجون والمعتقلات لإيداع آخرين يصنفون على أنهم أكثر خطورة من النواحي الأمنية، أو توفير أماكن احتجاز لإيداع معتقلين قيد التحقيق.

وفي مطلع شهر أبريل الماضي، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي، أن الطاقة الاستيعابية الممكنة بالسجون تبلغ 14500 معتقل، بينما اعتقلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعدها أكثر من 21 ألف فلسطيني.

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