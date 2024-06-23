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23 يونيو 2024

إنقاذ حياة حاجة هولندية تعاني من انسداد كامل في الأمعاء

محليات
إنقاذ حياة حاجة هولندية تعاني من انسداد كامل في الأمعاء

تمكن فريق طبي متخصص في أمراض الجهاز الهضمي والمناظير بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة حاجة من الجنسية الهولندية في العقد الثاني من العمر تعاني من انسداد كامل في الأمعاء.

حضرت المريضة لطوارئ المستشفى الرئيسي بالمدينة الطبية وهي تعاني من آلام حادة وانتفاخ شديد بالبطن مع امساك وعدم القدرة على التبرز لعدة أيام.

وأظهرت الفحوصات وجود إنسداد كامل بالأمعاء نتيجة إلتواء يستدعي تدخل عاجل لفك الإنسداد لخطورة الحالة.

وعلى الفور قرر الفريق الطبي عمل منظار لفك الإنسداد تكلل بالنجاح وتحسنت حالة المريضة وغادرت المستشفى بصحة جيدة عقب انتهاء برنامجها العلاجي.

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