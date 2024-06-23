إنقاذ حياة حاجة هولندية تعاني من انسداد كامل في الأمعاء

تمكن فريق طبي متخصص في أمراض الجهاز الهضمي والمناظير بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة حاجة من الجنسية الهولندية في العقد الثاني من العمر تعاني من انسداد كامل في الأمعاء.

حضرت المريضة لطوارئ المستشفى الرئيسي بالمدينة الطبية وهي تعاني من آلام حادة وانتفاخ شديد بالبطن مع امساك وعدم القدرة على التبرز لعدة أيام.

وأظهرت الفحوصات وجود إنسداد كامل بالأمعاء نتيجة إلتواء يستدعي تدخل عاجل لفك الإنسداد لخطورة الحالة.

وعلى الفور قرر الفريق الطبي عمل منظار لفك الإنسداد تكلل بالنجاح وتحسنت حالة المريضة وغادرت المستشفى بصحة جيدة عقب انتهاء برنامجها العلاجي.