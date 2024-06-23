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فريق التحرير

23 يونيو 2024

لنقل المرضى بين المستشفيات.. تجمع الشرقية الصحي يفعل مسار الإسعاف الجوي

محليات
لنقل المرضى بين المستشفيات.. تجمع الشرقية الصحي يفعل مسار الإسعاف الجوي

فعّل تجمع الشرقية الصحي، مسار الإسعاف الجوي لنقل المرضى بين مستشفيات التجمع، وذلك بنقل أولى حالة عناية مركزة لمواطن يبلغ من العمر 64 عاما.

ويعاني المواطن قصوراً في وظائف الكلى، حيث تم نقل الحالة عن طريق طيران الهلال الأحمر السعودي من مستشفى الخفجي العام إلى مستشفى الجبيل.

ومن جانبه قال مدير المواعيد والإحالات في تجمُّع الشرقية الدكتور مصعب كوله أن خدمة الإسعاف الجوي تمّ إطلاق مسارها الأسبوع الماضي، وتمّ نقل الحالة الأولى في وقت استغرق فقط 30 دقيقة.

وأوضح أن إجراءات طلب الإخلاء الجوي لها معايير خاصّة لا تنطبق على بعض المرضى، مؤكدًا أن طلب نقل إسعاف جوي يمر بتسلسل يبدأ من تواصل الطبيب المعالج في المستشفى مع الرقم 1937؛ ليناقش الحالة مع لجنة طبية متخصّصة؛ لتحديد إمكانية انطباق المعايير على الحالة.

وتابع: “وفي حال الموافقة يرفع البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر؛ ليتم إرسال أقرب طائرة متوافرة، وتقييم الحالة على الأرض للتأكّد من سلامته وجاهزيته للنقل، وهذه الإجراءات تستغرق في مُجملها ساعة و52 دقيقة”.

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