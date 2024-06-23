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23 يونيو 2024

“موانئ” و”ريفايفا” توقعان عقدا بـ30 مليون ريال لإعادة تدوير النفايات

اقتصاد
“موانئ” و”ريفايفا” توقعان عقدا بـ30 مليون ريال لإعادة تدوير النفايات

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم الأحد، عن توقيع عقدًا مع شركة إدارة خدمات البيئة العالمية المحدودة “ريڤايڤا” المملوكة لمجموعة “سرك”، لإنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية بميناء جدة الإسلامي.

وأشارت “موانئ” في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن القيمة الاستثمارية للعقد تبلغ 30 مليون ريال، وبمساحة إجمالية تصل إلى 10 آلاف متر مربع.

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وأوضحت أن العقد يأتي في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية، والحفاظ على سلامة البيئة البحرية، وبناء قطاع بحري مستدام؛ يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومبادرة الموانئ الخضراء.

مجمع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية

وبحسب “موانئ” سيسهم المجمع الجديد في تعزيز الاستفادة من النفايات، وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، وبناء اقتصاد دائري مزدهر في السعودية، من خلال تقديم حلول شاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها، وكذلك خدمات الصيانة الصناعية، وتدوير المنتجات الثانوية، وخدمات النقل، بما يؤدي إلى تقليل حجم النفايات الناتجة إلى أدنى مستوى، وتحسين عمليات إدارة النفايات وحفظ البيئة.

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ويعزز التعاون الاستراتيجي بين “موانئ” و”ريڤايڤا” من نجاح الجهود المبذولة لتحقيق أهداف إدارة النفايات في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030م، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالميًا.

يُذكر أن “موانئ” تحرص على طرح مبادرات رائدة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمبادرة السعودية الخضراء التي تركز على تقليل الانبعاثات، والإشراف على أعمال مكافحة تغير المناخ، كما تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق العمل في هذا المجال، مما يعزز من الجاذبية التجارية لموانئ المملكة عالميًا.

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